嘉義市長黃敏惠今天偕多位市議員啟動「洄嘉青年─FUN心玩社區」計畫。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠鼓吹青年學子參加「洄嘉青年─FUN心玩社區」計畫。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠嘉許興仁社區團隊成員郭若晴。（廖素慧攝）

嘉義市辦理「洄嘉青年─FUN心玩社區計畫」鼓勵青年學子走入社區，活用所學，興仁社區團隊帶長者共舞嘻哈，嘉義大學團隊教阿公阿嬤種香草植物、萃取精油及防蚊液，青銀攜手讓社區不一樣，市長黃敏惠9日宣布今年的計畫開跑，總獎金80萬元，揪學子們快來嘉玩社區。

嘉義市政府社會處表示，「洄嘉青年─FUN心玩社區」計畫今年第3年辦理，學子組隊提計畫，入選團隊要到社區執行計畫，市府補助每隊最高8萬元行動金，總金額80萬元，而最後成果選拔獲選優良團隊，再頒發獎勵金總計25萬元。

拿到去年評選第1名的「興仁社區」青年團隊，以社區特色自創詞曲，並與社區長者共舞，拍攝興仁社區專屬MV《興仁shock cool》，創作者之一的團隊成員郭昱晴，在外地求學後再考取中正大學研究所，很高興MV凝聚社區的向心力，且獲得熱烈回響，她還欣喜能回嘉繼續學業，並持續關心及參與地方事務。

去年拿到第2名的嘉義大學農藝系團隊，利用新店社區閒置農地，帶領社區民眾種植香草植物、萃取精油、製作香草料理、防蚊液等生活實用品，嘗試社區產業創新的可能性，讓社區活絡起來。

嘉市府社會處表示，去年第2屆計畫共有15組團隊執行提案內容，有社區綠美化、長者照護、樂齡運動、社區產業等多元主題，執行成果依評選排名頒發獎勵金5萬至3000元不等。

黃敏惠表示，市府推動多元培力、創新孵化、職涯就業、創業扶植、公共參與等青年政策，「洄嘉青年─FUN心玩社區」就是市府為青年打造的平台，為「年輕人」跟「社區」搭起橋樑，讓政府政策、社區需求和青年創意結合，帶青年走入社區，認識社區需求、看到問題、提出解方，凝聚共識後，青銀共同推動在地服務。