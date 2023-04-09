貓熊團團逝世後，因為台北市立動物園貓熊目前均為雌性，恐怕未來再無貓熊，但據媒體報導，上海希望以熊貓外交展現善意。台北市長蔣萬安回應，不論城市間交流，或動物園能夠多一隻熊貓都很好。對此，國民黨議員認為需要審慎評估，讓城市交流有正向發展。民進黨議員則回覆，蔣過於樂觀，與中國還有更重要的議題可以討論。

據媒體報導，上海希望以熊貓外交展現善意，就看政府如何應對。蔣萬安表示，不管城市間交流或動物園能夠多一隻貓熊，創造和產生的效益都很好，但事前須請動物園、兩岸事務小組作全面了解、研議及溝通，有初步結論會向外宣布。

國民黨台北市議員柳采薇指出，的確有收到消息，團團過世後，上海希望可以送貓熊給北市，貓熊外交將會被外界認為是蔣在兩岸交流的起手式，蔣萬安必須謹慎評估，要和不要都要長期規劃考量，並且讓兩岸城市交流有正向發展。

民進黨台北市議員林延鳳則說，上海看似拋出「貓熊交流」友善議題，實則為測試蔣面對統戰的能耐，特別是台灣明年大選的當下，中國更處心積慮找破口「介選」，因此必然找上作為首都市長的藍營政治明星蔣萬安。

林延鳳批評，蔣萬安第一時間迴避「貓熊交流」的政治意涵，還過早表達樂觀態度，印證蔣其實還沒準備好，甚至還說要請市府大陸小組溝通，但實際上該小組上屆委員早在上月24日就卸任，截至今日秘書處都未更新遴聘作業進度，試問蔣要找誰溝通？若連兩岸專家諮詢機制都處理不好，僅憑蔣一己之力面對貓熊外交，完全無法令人放心。

林延鳳質疑，兩岸當然有若干能討論的地方，比如從今年過年開始到兒童節，一直透過恐嚇信件要脅炸北捷的中國學生張海川，蔣萬安能否要求中國將張海川繩之以法？又或者蔣的抖音被盜報警，刑事局從上月20日就通知中國協處，至今已讀不回，蔣作為「資訊戰受害者」能否對此向中國表達抗議，都比貓熊來不來台北重要太多。