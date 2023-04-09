麥沛東為演出增重到104公斤，犧牲不小。（衛視電影台提供）

第41屆香港電影金像獎將於4月16日舉行頒獎典禮，衛視電影台也特別安排4月10日到4月16日期間，每晚9點祭出金像獎大片，包括《正義迴廊》、《神探大戰》、《飯戲攻心》、《我不是藥神》、《奇門遁甲》、《艋舺》及《風聲》等。其中《正義迴廊》一片除了日前勇奪第29屆香港電影評論學會「年度推薦電影」外，入圍本屆香港電影金像獎16項入圍紀錄。

《正義迴廊》由香港新銳導演何爵天執導，《踏血尋梅》導演翁子光擔任監製，實力派演員楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、林海峰及葉蘊儀主演，在本屆香港電影金像獎呼聲極高，萬眾矚目是否能打破史上獲最多金像獎的電影《一代宗師》12項得獎紀錄。該電影題材本身話題十足，故事改編自2013年香港駭人聽聞的大角嘴弒親案，片中除了還原血腥兇殘殺害現場，法庭上法官、律師、陪審團、犯人及證人之間的辯論攻防，人心詭詐算計更是精彩。

片中兩位男主角麥沛東及楊偉倫的演技令人眼前一亮，雙雙入圍香港電影金像獎最佳男主角，其中飾演唐文奇的麥沛東是在楊偉倫的推薦參與演出，首次擔任男主角，為了符合角色智能不足的傻胖外型，原本體重72公斤的他，短短一個月內增重了18公斤，可說相當敬業。

而片中有一場，警察為了逼問案情，進行長時間審訊的精神轟炸，飾演唐文奇的麥沛東必須演出餓到發慌，面對一大盤白飯淋上咖啡的「咖啡飯」，不管三七二十一就要抓了就往嘴裡塞，對此麥沛東表示拍攝當下是真的狂吃猛吃，真實演出。