「大坑蝶螢嘉年華」將於4月15日開跑，帶領民眾探訪火金姑的奧祕。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

4、5月是欣賞火金姑的好季節！台中「大坑蝶螢嘉年華」將於4月15日開跑，首波活動由春季賞螢揭序幕，包括專業導覽解說、特有生物幼蟲觀察及夜間生態演講，並帶領民眾實地探訪賞螢步道，11日開放報名。另東勢林管處八仙山自然教育中心「童螢季」活動，即日起可預約。

大坑生態園區為環境教育設施場所，去年更獲得環保署評鑑，機構分組「特優」佳績，是全台少數同時可以夜間賞螢及白天觀蝶的場域，園區透過多樣化的生態資源，提升民眾與大自然連結，進而體認生態保育的重要性。

「大坑蝶螢嘉年華」將於4月15日起跑，首波活動由春季賞螢揭開序幕，內容包括專業導覽解說、特有生物幼蟲觀察及夜間生態演講，並帶領民眾實地探訪賞螢步道，4月15、16、22、23日共舉辦4場，第1、2場於11日上午9時開放報名，限額60名。

台中市觀旅局指出，夏季賞蝶活動預計5月辦理，活動也結合維他露基金會4月15日的大坑萬人健行活動，參加者可憑健行活動帽子，將加碼贈送限量蝴蝶造型紀念品。

此外，東勢林區管理處指出，八仙山國家森林遊樂區內螢火蟲資源豐富，八仙山自然教育中心將於4月22、29日、5月6日、13日辦理4梯次「童螢季」活動，透過有趣好玩關卡，讓民眾認識八仙山常見的螢火蟲、生活史，以及發光行為背後奧秘，即日起開放報名，每梯限額30人，課程費用每人500元。