中共解放軍8日至10日展開環台軍演，派出多架軍機擾台。中華戰略前瞻協會研究員揭仲說，截至今日中午，顯示共軍出動的軍機數量已比去年8月圍台軍演期間的任一天多，稱得上是聲勢浩大，但整體強度、威脅性有明顯的落差，但較令人擔心的是，由於兩岸海空兵力在海峽中線與台灣周邊海空域短兵相接的頻率急遽上升，發生意外、導致擦槍走火的風險也隨之大幅增加。

揭仲說，共軍8日白天所出動的軍機總架次數，已超越去年8月圍台軍演期間出動架次的單日最高紀錄，而共軍能在30小時內出動多達129架次各型軍機，並連續兩天派出大兵力空中機群，都已經創下自共機常態化進入西南空域以來的新紀錄。雖共軍可能經過蠻長一段時間的準備，但還是可顯示出共軍在機隊妥善率、飛行員海上飛行能力，與在台灣海峽及西南空域的管制空中大兵力的能量方面，均有明顯的成長。

至於海軍兵力部分，共軍到目前為止還未超越去年8月的圍台軍演。揭仲說，由於山東號航艦在東部戰區宣布行動展開前，就已穿越巴士海峽抵達台灣東面的西太平洋，引起周邊各國高度關注，連帶提升東部戰區此次行動在心理層面的威嚇程度。雖山東號航艦編隊應該還是以執行正式擔任戰備前的遠航訓練演習為主，不受東部戰區的指揮管制。

不過揭仲認為，儘管聲勢浩大，但截至9日中午為止，整體的強度和威脅性與去年8月圍台軍演相較，還是有相當的落差。首先共軍截至9日中午，仍未在台灣周邊畫設演習區，沒有複製去年8月共軍甫宣布軍演即公布台灣周邊演習區的先例，可能代表共軍此次並未打算進行彈道飛彈、遠程火箭或其他類型飛彈的實彈射擊。

揭仲指出，未畫設演習區，可能代表此次共軍海空兵力在台灣周邊的行動，是在不特定海空域的「接近巡弋」，而非如同去年8月，有模擬搶占或以火力控制特定戰術位置，威脅我海軍軍港的進出口航道或空軍戰機轉場的用意。最後，共軍此次「聯合利劍」演習，雖然在演習名稱上並非例行性演習而顯得具有針對性，但截至9日中午為止，演習內容似乎只是比較單一的「聯合火力打擊作戰」，而不像去年8月圍台軍演，是按照武力犯台作戰的各種作戰形態，依作戰進程挑選部分內容進行演練。

揭仲提醒，雖整體強度低於去年8月，但發生意外乃至擦槍走火的風險卻有過之而無不及。因為中共連續派遣大規模海空兵力接近台灣周邊，光是在8日白天，就有20餘架戰機在新竹外海、台灣海峽最窄處跨越中線，已使兩岸兵力短兵相接的頻率大幅增加；加上共軍第一線海空人員過往不時會出現非常危險的行為，使發生意外導致擦槍走火的風險也隨之大幅增加，格外令人擔心。