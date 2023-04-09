刑事局提醒小心求職詐騙的犯罪手法。（警方提供）

警政署統計，2022年全般詐騙案件共發生2萬9000餘件，較2021年同期增加20％，其中涉及「假求職」的案件有887件，雖然僅占全年詐騙案件數的3％，但是卻較2021年多了300餘件，增加比例高達61％，是增加幅度第2高的詐騙手法。有OL為應徵服裝模特兒，竟遭詐近12萬。

刑事局指出，「假求職」不僅造成被害民眾財產損失，更常見以「代收貨款」、「協助節稅」、「採購代工材料」、「申辦就業補助」等理由，要求被害民眾提供帳戶、郵寄提款卡及密碼，但實際上卻是當作人頭帳戶使用，導致詐騙集團得以利用這些自投羅網的人頭帳戶，生生不息。

警方說，去年10月，新北市34歲莊姓女子在社群媒體看到「服飾模特兒」的徵才廣告，隨即加入貼文內廠商客服的LINE ID詢問工作資訊。雙方確認合作方案後，客服表示因為這次需要拍攝的服裝屬於價位較高的高級服飾，所以需要請莊女先支付新台幣2790元作押金，避免遇到不歸還衣物或衣物毀損的情形，造成公司損失，莊女認為這個要求也算合理，便匯出押金至客服提供的指定帳戶。

豈料，苦等近一個月，莊女卻遲遲沒有收到衣服，她詢問客服，竟解釋是因為當初支付的押金和衣服的價值落差太大，導致衣服目前「被海關扣留」，必須以原價下單購買衣服，被扣留的衣服才能放行。莊女雖覺得衣服昂貴，但為完成工作，且購買衣服的款項可以申請退費，只好再依客服指示轉帳1萬8600元至指定帳戶，並趕緊向客服申請提領退款。

然而，又等了數日，客服竟陸續以帳戶填寫錯誤導致「款項凍結」為由，要求莊女支付4萬元「解凍認證費」，又再以退款帳號不一致為由，要求再支付5萬8600元「重新解凍」費。莊女已沒錢，只得向朋友借貸支付越來越高的解凍金，但耐心等待一周，卻仍然什麼款項都沒收到，詢問客服不但遭百般推託，甚至要求再轉換至「虛擬貨幣」交易平台進行「最後解凍」步驟。至此，莊女才驚覺對方是詐騙集團，可是付出金額已高達11萬9990元，其中還有跟朋友借來的款項，損失慘重。

刑事局呼籲，民眾如想尋覓好的工作機會，或兼差打工貼補家用，請透過正規求職求才平台。社群媒體上所見的各式徵才廣告，應先查證刊登者是否為合法公司行號，如通篇僅見LINE等通訊軟體為唯一聯繫窗口，或遇客服以各種理由要求先支付費用，並保證馬上可以申請退款，務必提高警覺，切勿被對方天花亂墜、不斷「畫大餅」的話術牽著走，落入「假求職」詐騙陷阱。