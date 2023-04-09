力麗哲園月潭館推出6000元優惠入住「精緻雙人房」並享用早餐，平日享買1送1或可同時入住兩間房。(力麗觀光提供)

平日6000元優惠價入住棲蘭山莊「歐式雙人房」或明池山莊「雅緻雙人房」享一泊二食，加贈雙人神木園半日遊行程。(力麗觀光提供)

花蓮力麗華美達安可酒店「FUN心遊三天兩夜」專案，平日6000元入住「精緻雙人房」兩晚，可享雙人晚、早餐及下午茶，加贈住宿券，優惠超過20

000元以上。(力麗觀光提供)

在COVID-19疫情下悶了兩年多，全球漸漸走向與病毒共存的生活模式，近幾年著重在度假飯店發展的力麗觀光，瞄準疫後觀光量能復甦，加上近日6000元普發金陸續入袋，雙重利多助攻國旅市場升溫，集結旗下北中南東多家飯店，限時推出6000元物超所值住房優惠專案，可享平日住1晚送1晚、房型升等、神木園半日遊行程等多項好康，最多提供3倍以上優惠的旅宿體驗，讓民眾把6000元放大，感受假期慢遊的愜意自在。

6000元梭哈住房 可享買1送1、房型升等

南投日月潭向來是台灣重要的觀光勝地，力麗觀光目前在日月潭就擁有3家各具風格的飯店，趕搭普發金熱潮，力麗哲園日潭館專門為家庭旅客提供平日6000元優惠價入住「景緻家庭房」，再加贈下午茶4客及全新開幕「RURUZAZA咖啡」親子館門票2張，讓大人小孩同玩樂狂放電。

力麗哲園月潭館則推出6000元優惠價入住「精緻雙人房」並享用早餐，平日享買1送1或可同時入住兩間房間，輕鬆擁有清幽靜雅的旅宿環境。而擁有「亞洲第一大木屋」美譽的儷山林會館日月潭館，平日6000元優惠價入住「豪華湖景雙人房」型，大方升等為「豪華湖景四人房」，更加送老媽拌麵組1份，零距離觀賞日月潭湖畔，盡享被大自然美景環抱的療癒假期。優惠到6月30日止。

力麗馬告生態園區 住房加贈神木園半日遊

富含自然生態資源的力麗馬告生態園區，是台灣最大闊葉林與檜木神木園，更擁有超過365種動物與231種以上的植物，適合愛好自然喜歡寧靜的旅人造訪。即日起至6月30日，平日6000元優惠價入住棲蘭山莊「歐式雙人房」或明池山莊「雅緻雙人房」即享一泊二食好康，品嚐雙人晚間套餐以及自助式早餐，專案同時包含雙人神木園半日遊行程 ，該行程含精緻餐食提供。走進霧氣縹緲的亞洲最大神木群聚落，仿若走入盛唐山水田園派詩人王維「空山不見人，但聞人語響，返景入深林，復照青苔上」的靜謐場景。

花蓮力麗華美達安可酒店 6000住房放大3倍

幅員遼闊的花蓮，擁有千變萬化的自然生態，適合規劃深度多日遊。花蓮力麗華美達安可酒店推出「FUN心遊三天兩夜」專案，平日6000元優惠價入住「精緻雙人房」兩晚，可享雙人晚間套餐、自助式早餐及下午茶套餐，另外再加碼贈送平日住宿券一張，優惠總價超過20000元以上，超高3倍CP值無壓多日旅遊，細細體會台灣最美麗後山，專案優惠到6月30日止。

高雄綠林祕境度假飯店 住指定房享特惠三選一

隱身於高雄市田寮區綠林秘境中的花季度假飯店，擁有源自日治時代即已開發的百年優質湯泉，因應普發現金，即日起至8月31日，業者特別推出全民共享優惠三選一，日限5間。平日6000元優惠價入住「巧月套房」，即享客房免費升等優惠或享每房兩位12歲以下孩童免費入住，或贈送總價3000元的「花季優惠券」，包含假日免加價券1000元1張、映月湯屋優惠券500元2張、餐飲優惠券200元2張及裸湯優惠券200元3張。