前立委潘維剛之子田長沛現為嘉義市府建設處長，曾任高市觀光局機要祕書，36歲的他是國民黨新生代，近期也被點名挑戰艱困的嘉義市立委選戰，有望爭取更多年輕選票。（柯宗緯翻攝）

田長沛現為嘉義市府建設處長，任內成功爭取IKEA到嘉義市展店，成為最具記憶點的政績之一。（柯宗緯翻攝）

前立委潘維剛之子田長沛現為嘉義市府建設處長，曾任高市觀光局機要祕書，36歲的他是國民黨新生代，近期也被點名挑戰艱困的嘉義市立委選戰，有望爭取更多年輕選票。（柯宗緯翻攝）

濁水溪以南，國民黨沒有半席立委，近來嘉義市立委選戰，傳出藍軍有意挑戰者眾，其中前立委潘維剛之子田長沛現為嘉義市府建設處長，曾任高市觀光局機要祕書，36歲的他是國民黨新生代，近期也被點名挑戰艱困的嘉義市立委選戰，有望爭取更多年輕選票。

嘉義是侯友宜的故鄉，但藍軍長期在此無區域立委，近期嘉義市有多名資深議員表態有意爭取提名，包括東區市議員陳家平、西區市議員鄭光宏、張秀華，另以無黨籍當選議員，但具有國民黨籍的議員黃思婷等人。

值得關注的是，地方人士觀察到，嘉義市長黃敏惠回鍋市長後，刻意拔擢一批青年政務官，像是民政處長林家緯、教育處長林立生、智科處長郭軒志與建設處長田長沛等人，並力挺他們所提出的創新政策，吸引青年「回嘉」，外界解讀此舉是要讓年輕世代磨練，做好接班準備。

因此，嘉義市府建設處長田長沛近期也被點名，有機會挑戰嘉義市立委選戰。身為政二代的他，擁有政治大學風險管理與保險學士、美國南加州大學公共政策與管理學系碩士學位，也具備美國會計師資格。

其實過去田長沛也曾在高雄市長韓國瑜任內擔任觀光局機要祕書，表現獲得時任觀光局長的潘恆旭賞識，2021年嘉義市長黃敏惠也具慧眼，將他拔擢為建設處長，任內成功爭取IKEA到嘉義市展店，成為最具記憶點的政績之一。