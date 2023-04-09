沒有比較沒有傷害？有網友曾聽聞「首爾就是講韓文的台北」，直到自己實際造訪後，才發現兩者有明顯差距，也釣出內行人分享10項數據，足見首爾狠甩台北，引起眾人熱議，還有人感慨台北只有房價能與之競爭。

一名網友在PTT八卦板發文表示，曾聽聞「首爾就是講韓文的台北」，但自己實際造訪首爾後發現，首爾很多區域隨手一拍就是打平或超越信義區等級的街景，而且街景也不若想像中如台北一樣髒亂，況且首爾的外國旅客超多，質疑「說首爾是講韓文的台北是不是太看得起台北了？」

另名網友回文列舉10項數據，凸顯出台北首爾的差距，「高樓大廈數量」：台北16棟、首爾82棟、東京167棟；「Fortune百大企業」：台北0、首爾2、東京7；「US News亞洲百大大學」：台北1、首爾6、東京2；「全球20大主題樂園」：台北0、首爾2、東京1；「全球20大水上主題樂園」：首爾1座，台北、東京皆無。

此外，「博物館或美術館年參觀人次」、「全球金融中心指數GFCI」、「全球五大車廠總部」、「聯合國教科文組織榮譽頭銜」、「新創獨角獸企業數」，台北的數據皆不如首爾，讓他直言「東京就算了，你怎麼會有台北跟首爾同等級的錯覺？」

貼文引起網友熱議，「一比真的輸到脫褲」、「有數據給推」、「好慘，台北好多0」、「連東京都比不上首爾了」、「跟首爾比...跟曼谷比還差不多」、「你忘了比房價，我們應該贏吧」、「看房價就是台北更貴」、「台北房價贏，差在用虛坪壓低單價當遮羞布」。

但也有人緩頰表示，「首爾土地面積是台北的2.5倍，東京則是8倍；若再加上人口差異，數字當然不漂亮」、「台北盆地想蓋這麼多高樓是要一起晃一起倒嗎」。