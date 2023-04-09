原任台南市政府文化局長葉澤山去年底升任副市長後，文化局長一職懸缺3個多月，今天確定將由國立成功大學歷史學系副教授謝仕淵接任。目前市府已發函向成大借調，預計4月20日左右上任。

鑑於台南為文化重鎮，明年更將迎來重要的台南400年，市長黃偉哲在徵詢意願後，決定借重謝仕淵學術研究、民間合作的經驗，以及文化行政工作的熟悉度，希望能用最好的人才，將台南的文化事務做好。

謝仕淵表示，期許台南400年能從多元文化觀點，彰顯台灣多元、協商、創造、打拚、愛土等價值，提供台南、台灣面對未來挑戰的韌性力量。他也感謝葉澤山及代理局長的文化局副局長陳修程，為台南文化做了很多基礎工作，未來他將在這些基礎上，繼續謹慎、努力。

據了解，謝仕淵曾任國立台灣歷史博物館副館長，在成大也有許多文化方面的研究與計畫案，著作等身，還曾協助市府推動台南市立博物館轉型，並帶領地方文化館與高中師生共筆書寫在地歷史，對於文化行政事務也相當熟悉。