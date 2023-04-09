南韓YG娛樂旗下高人氣女子團體BLACKPINK由Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa等四位各具特色的美女組成，人氣火爆。近日，Jisoo推出solo專輯，在饒舌歌手李泳知（이영지）主持的節目中，談及成員們間不合的傳聞，也大方回應了。

由李泳知主持的節目《雖然沒準備什麼菜》邀請諸多明星藝人，以喝酒談天的方式分享他們的心聲，屢屢引發話題討論。近日，Jisoo在節目中小酌一番後，面對李泳知提及網傳BLACKPINK成員間不合的消息時，Jisoo直言：「當我們看到這些時，都會笑出聲。」

此外，Jisoo還表示會將這些當作是成員之間的玩笑，並以此調侃其他人：「有人說我是妳們的競爭對手，要小心點」、「要在IG上幫我的專輯宣傳呀！」而這些玩笑也巧妙化解外界的流言，不僅足見四個女孩們的高EQ，也顯示出她們之間的好感情。

雖然在節目中，兩人喝酒後的互動趣味性十足，更屢屢有讓觀眾們爆笑的舉動出現，不過，Jisoo在其中也吐露了近期的心聲，表示自己的Solo專輯雖然發行的時間最晚，但因為自己抱持著良好的心態，壓力反而沒有想像中的大，即便有時會有沮喪的想法，仍可以靠強大的心態克服。

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