大陸環台演習進入第二天，陸媒指出，此次行動顯現很多新的意味，包括將「台島關鍵目標」做為打擊對象前所未有；模擬「圍殲」國軍海上艦艇；共軍對台實戰準備漸趨深入，從去年8月的「火力圍島」發展到「兵力圍島，火力模擬上島」，不僅在兵力行動空間上打破「海峽中線」，也實現艦機常態對台抵近懾壓。

大陸海峽衛視節目「今日海峽」微信公眾號9日發文稱，在本次演習的官方表述中，將「台島關鍵目標」作為打擊對象是前所未有的。去年，東部戰區反制美國眾議院議長裴洛西訪台的聯合演習，落彈區都在台灣周邊，並未影射台灣本島是直接打擊對象。而從這次發布的消息看，共軍模擬精確打擊了台灣的關鍵目標，這些目標可能是重要軍事設施，也可能是台獨重要政治場所。

文章稱，從央視新聞透露的訊息，東部戰區陸上、海上和空中反艦打擊群，對台軍海上目標實施了全向飽和式模擬攻擊。特別是東部戰區戰機高速掠海飛行對台軍艦艇實施模擬攻擊，戰術動作完全是按照實戰要求進行的。對共軍來說，軍港近在咫尺，海峽近在眼前，空海一體火力對水面目標的突防，把握是非常大的。

文章指出，這次演習的重頭戲，已從去年反制裴洛西訪台的「火力圍島」發展到「兵力圍島、火力模擬上島」，反映了共軍1年來，不僅在兵力行動空間上打破了「海峽中線」，也實現艦機常態對台抵近懾壓，不斷加強近距離對台聯合打擊演練。

文章最後強調，通過戰法戰術的精進，不斷磨練支撐對台打擊所需要的聯合指揮、任務規畫、遠距機動、奪取制權等一系列具體能力。這些從量到質產生的能力積累躍升，在畫面裡是看不到的。