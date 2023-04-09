1輛砂石車日前行駛國道1號上，疑煞車不及竟直接往左切，並且「夾扁」內側車道的1輛小轎車。（翻攝自臉書爆料公社）

本月7日下午2時39分許，國道1號南下83公里湖口路段，發生一起砂石車與轎車、小客貨車的車禍事故，造成2人輕傷，事故發生後也導致回堵約10公里，砂石車駕駛及轎車駕駛受傷送醫院治療，國道警方表示2名駕駛意識清楚，無生命危險，後續將釐清相關肇事責任；而車禍發生當下的影片、照片也曝光了。

一名駕駛在臉書「爆料公社」發布車禍發生前的行車紀錄器影像，從影像中可見，當時前方車速驟降，還可見遊覽車閃著雙黃燈警示，此時便看見砂石車疑煞車不及，便直接往內側車道偏移過去，不僅先撞上前方的小客貨車，導致小客貨車翻滾一圈，再擠壓到當時開在內側車道的1輛小轎車，該輛小轎車當場被夾扁；原PO也在貼文寫下「當下真的會褲底一包」。

影片一出，網友紛紛留言表示「還好沒載人，不然裡面的人真的很可憐」、「這車主上輩子一定是大善人，車子壓成這樣都能全身而退」、「車扁成這樣都沒事，命夠硬啊」、「福大命大，好人老天爺保佑。閃過劫難，一定一生平安」、「真的命大」、「車子壞掉沒關係，人平安最重要」。

國道警方立即派遣人員至現場警戒及蒐證，研判砂石車不明原因追撞行駛於中線車道的小貨車，隨後偏向至內側車道，撞擊行駛於內側車道的轎車，轎車被壓在護欄邊，造成砂石車駕駛及轎車駕駛受傷送醫院治療；國道警方指2名駕駛意識清楚，無生命危險，後續將釐清相關肇事責任。