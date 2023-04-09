與台灣闊別近9年的第17世大寶法王．嘉華噶瑪巴．聽列泰耶多傑尊者，疫情解封後特地選擇台灣做為2023世界關懷首站，9日駐錫台南左鎮噶瑪噶居寺，展開為期10天的弘法活動。噶瑪寺洛本天津仁波切表示，法王此行旨在寬慰撫平全球疫情帶來的憂悲苦惱，普施甘露，安頓人心。

洛本天津仁波切指出，全球歷經數年疫情之苦，對民生造成重大影響，苦難增多、人心浮動，如今疫情逐漸解封，為撫慰全球佛教徒人心，第17世大寶法王嘉華噶瑪巴計畫展開2023年全球弘法行動，首站選擇從台灣開始，這也是他第9次來台，4月5日起先在台北參加由中華藏密噶瑪巴協會舉辦的3場法會後，9日起至18日駐錫左鎮噶瑪寺，之後還將前往新加坡、印度、德國及法國。

洛本天津仁波切還說，左鎮噶瑪寺是17世大寶法王在台的根本道場，他將在噶瑪寺停留10天，9日舉辦陞座敬獻身口意妙供，晚間為齋宴供養；14日傳授四加行口傳及金剛薩埵灌頂，期間還將舉辦2場對內法會，18日淨灑加持全寺，除弘法外，也為弟子信眾祈求平安健康，為台灣祈求經濟復甦、社會祥和、兩岸和平。

洛本天津仁波切表示，「大寶法王」尊號起源於第5世噶瑪巴德新謝巴，由明成祖永樂皇帝賜封，成為噶瑪巴專有稱號，一直沿襲至今。大寶法王是藏傳佛教噶舉派白教的最高活佛，在藏傳佛教界地位僅次于格魯派黃教的嘉瓦仁波切和班禪額爾德尼。大寶法王同時也是藏傳佛教活佛轉世制度的創始者，噶瑪巴的法脈傳承從第一世噶瑪巴杜松虔巴開始，一直不間斷地傳承至今。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！