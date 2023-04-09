界面新聞報導，南方電網國際（香港）有限公司是南方電網的全資子公司，主要負責開展國際電力能源項目的投資、建設和運營管理等。

根據協定，南方電網將收購Enel Distribucion Peru的83.15％股權，以及Enel X Peru的100％股權。前者為配電公司，在秘魯的特許經營區域總面積達1,602平方公里；後者為一家能源服務提供者。

聲明提及，完成這筆交易尚需要獲得秘魯主管反壟斷機構的批准，以及中國有關部門對外直接投資的批准。

義大利電力是義大利最大的國有公用事業公司，也是全球頭部跨國電力和天然氣製造與分銷公司，在全球30多個國家開展業務。

去年11月，因債務問題，義大利電力推出了一項資產出售計畫，以將業務集中到六個核心國家，包括義大利、西班牙、美國、巴西、智利和哥倫比亞。

按照計畫，義大利電力將在2023年退出羅馬尼亞、秘魯和阿根廷市場。其中，該公司將出售其在秘魯現有發電和配電業務。

義大利電力通過旗下Enel Generacion Peru和Enel Green Power，在秘魯經營天然氣、可再生能源發電等業務。截至目前，義大利電力尚未披露秘魯發電業務的出售情況。

義大利電力稱，本次與南方電網的交易預計將使其今年綜合債務減少約31億歐元，增加淨利潤約5億歐元。

南方電網此次收購義大利電力在秘魯資產，也標誌著其擴大了在拉丁美洲的業務。

2018年3月，南方電網獲得批准，以13億美元價格從加拿大資產管理公司Brookfield手中，成功收購智利Transelec公司約27.8％的股權。

Transelec是智利最大輸電企業，控制著逾1萬公里的輸電線路，服務使用者約占智利全國人口的98％。