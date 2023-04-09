許多學生都期望能在學測作文順利奪得高分。近日有網友發現，今年有考生答題時，以爸爸外遇為主題寫出一篇題目「花草樹木的氣味記憶」的作文，結果順利獲選為作文佳作，消息曝光後引發熱議，有人認為此文「一字不提外遇，句句都是證據」，不過也有人直言此文高機率還是考生亂掰的，只是為了拿高分才以此為主題。

原PO在Dcard發文表示，「有人認識這位外遇被小孩寫在學測作文的爸爸嗎？」原來有考生以小學時爸爸外遇為主題寫作文，結果被大考中心選為佳作，經徵詢考生同意後，放在網路上公開供人觀賞，並提供簡要評分說明供各界參考。

閱卷老師認為考生文筆老練，描寫生動，寓意、層次豐富。（翻攝自大學入學考試中心官網）

實際查詢可以發現，該文章為今年作文第二大題的第五佳作，閱卷老師認為，作者文筆老練，描寫生動，寓意、層次豐富，以玉蘭花為引帶出一段苦澀的成長經驗，揉合年幼時似懂非懂的迷濛，以及長大之後對成人世界的感受與了悟；敘寫時交替於年幼及現在的自我目光，時而隱晦，時而顯露，將玉蘭花的香味與生命的複雜況味結合起來。

對此，許多網友紛紛回應，「看完感受到作者的氣憤，感想：好瘋」、「讀的時候感覺都能聞到玉蘭花妖嬈的味道，好愛這個文筆、這個字」、「大考願意選這種非八股、非歌頌傳統感情價值的文章蠻好的～」、「現在的大考中心淪落至此嗎？不能否認立意取材和寫法非常好，但文法、語意、結構都不通順、連貫的文章真的該被選進範文嗎？看起來像亂寫的，但私心覺得他字很好看」、「來自朋友的話『一字不提外遇，句句都是證據』」、「我猜是掰的，從小到大作文都是現場編故事」。