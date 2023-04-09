有些人外表看似溫順，對人態度尊重，但其實骨子裡超級強勢，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍座、處女座、金牛座內心其實非常強勢，其中天蠍座害怕太過強勢會被討厭，所以會在人面前刻意收斂，因他們懂得生存之道與做人的智慧。

▍天蠍座

天蠍座是溫順與掌控欲強並重，只是大多時候，他們不喜歡讓人注意到自己的強勢，覺得這麼做會讓自己被討厭，所以在人前會刻意收斂。不能說天蠍座做人不真誠，只是他們很懂得生存之道與做人的智慧罷了。

▍處女座

處女座外柔內剛，表面溫順是因為他們不喜歡跟人計較，也不想有過多的解釋，覺得只要自己是對的，不用費口舌！至於內心強勢的這一點，從未刻意掩飾，他們對事情的堅持且不達成絕不放棄的氣勢就知道了。

▍金牛座

原則性強的金牛座，懂得尊重別人，也在意別人是否尊重自己。他們對人有禮，不會隨便夾槍帶棒，也會嚴守原則，如有人惹到金牛座，他們將會翻臉，且不怕跟任何人吵架，甚至會加倍奉還給對方。