共軍東部戰區組織環台戰備警巡和「聯合利劍」演習進入第二天，央視新聞報導稱，多軍兵種部隊在戰區統一指揮下對「台灣及周邊海域關鍵目標」實施模擬聯合精確打擊。對此，大陸軍事專家表示，此次軍事行動對台打擊目標包括台灣要地、要點等3類重點目標，檢驗任務部隊的精準打擊能力。

大陸《環球時報》報導，大陸軍事科學院研究員趙小卓介紹說，8日軍事行動的重點是兵力展開，檢驗部隊在聯合作戰體系下奪取制空權、制海權、制資訊權的能力。今天軍事行動的重點是實施模擬聯合火力打擊，陸、海、空等任務部隊從不同演習區域運用多樣化打擊手段對目標進行精準打擊。

央視報導稱，多軍兵種部隊在戰區統一指揮下對台灣及周邊海域關鍵目標，實施模擬聯合精確打擊，持續保持圍島進逼態勢。而在此前官方公開報導中，作為打擊對象，「台灣及周邊海域關鍵目標」沒有出現過，尚屬首次。趙小卓指出，這可能是指台灣某棟建築物，或某個軍事基地等。

而據央視報導稱，對台灣關鍵目標的模擬打擊是由火箭軍任務部隊執行的，「火箭軍任務部隊據報依案完成首輪對台灣關鍵目標模擬打擊，連夜向預備陣地機動轉場，展開後續打擊準備。指揮所篩選確定新一輪打擊目標，數十套發射單元佔領發射陣位元、建立高戒備狀態，操作號手精準完成發射準備，隨時聽令實施第二輪打擊」。

趙小卓進一步介紹，此次軍事行動打擊目標有3個重點目標：首先是台灣的要地、要點、跑道等重要目標；其次是支持台軍事體系的重要節點；第三是打擊移動性的重要目標，對其實施跟蹤監視，必要時一舉殲滅。他表示，對重點目標的火力打擊手段是多層次的，多角度的，對目標打擊強調精準，全面檢驗各任務部隊的火力運用及精準打擊能力。