金融業對於反洗錢（AML）議題，不得輕忽、又不能張揚，處理反洗錢的科技技術更顯得神秘，由極專業的少數買家經手。基於2022年全球政經情勢丕變、跨國攻網事件爆增，反洗錢（AML）技術反而迎來了創新的一年，全球監理科技研究機構RegTech Analyst統計，2022年種子輪的交易活動總數達到98宗，較上一年成長48％，全球平均單件種子交易金額180萬美元，比上一年年增長12％。

其中，美國是最活躍的反洗錢技術種子交易市場，佔全球交易比達36％；英國是第二個最活躍的市場，有13筆交易案公布，佔全球交易量13％，德國以5％的占比，排居第三。

RegTech Analyst指出，反洗錢（AML）技術的市場需求愈來愈大，舉例來說，總部位於美國的金融犯罪執法網絡（FinCEN），在今年1月發布實施企業透明度法案（CTA）的最終規則，要求美國某些類型的公司、有限責任公司等，需提高公司透明度來阻止通過空殼公司進行的洗錢和其他非法活動。此項規則將影響數千萬家公司，並將於2024年1月1日生效，違反者將受到民事和刑事處罰。

2022年最大的AML Tech種子交易案為Blowfish，從Paradigm領銜的16位投資者，募資1,180萬美元。Blowfish的強項是檢測、並防止web3錢包欺詐，等於創建一個額外的安全層，可以保護用戶免受網絡釣魚和劫持攻擊。Blowfish已經與Phantom合作，為其用戶提供一流的交易安全性。自整合其API以來，已掃描超過1.25億筆擬議交易，並阻止超過11,000筆問題交易被用戶誤簽。