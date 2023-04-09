26歲馬來西亞DJ藍星蕾以精緻五官加上32F超兇身材受到關注，還多次入選亞洲百大女DJ，近年在兩岸三地發展，人氣不斷攀升。藍星蕾最近到大陸工作，到成都後趁空去吃道地的四川麻辣火鍋，沒想到她的穿著更辣，連餐廳內男客人都忍不住偷看。

藍星蕾在IG擁有千萬粉絲，在台灣打開知名度後，近期飛到大陸商演和拍攝MV，不忘打卡到各地吃喝玩樂的日常；藍星蕾昨（8）日一到四川成都就馬不停蹄工作，在結束後團隊夥伴帶她去品嘗有名的四川麻辣火鍋，她自曝吃了10分鐘就辣到狂罐飲料，求饒「下次不敢吃了」。

藍星蕾吃麻辣火鍋沒想到她身材更辣，連男客人都忍不住偷瞄。（圖／摘自藍星蕾IG）

不過，藍星蕾吃火鍋的穿搭才更辣，上身是細肩帶小可愛和一件薄外套，下身搭配休閒棉褲，重點是她傲人上圍快撐破衣服的樣子，讓餐廳內其他客人都被「辣」到；原來藍星蕾身後一名男客人忍不住偷瞄，眼神太誠實的畫面不禁令人莞爾，網友紛紛開玩笑，「後面人的眼睛只看大的」、「嘴巴辣、眼睛看完更辣辣辣」、「真的有夠辣」。

藍星蕾到大陸巡迴商演，每次演出都湧入大票粉絲力挺，可見她的超人氣；而模特兒出身的藍星蕾，陸續都有推出寫真書，還曾擔任台灣綜藝節目和外景節目的助理主持人，發展相當多元。