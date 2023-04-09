賴清德在演藝廳會場與民眾熱情互動，展現親和力。（王惠慧攝）

副總統賴清德今下午到新竹市出席「新竹地區發揚傳統文化推廣百孝經暨中華孝親日及環保公益宣導活動」。（王惠慧攝）

民進黨主席、副總統賴清德9日下午到竹縣北埔老街，接著再到新竹市文化局演藝廳，參加新竹市府與新竹市一貫道協會舉辦的孝親及環保宣導活動，賴清德一到會場就與民眾熱情互動，展現親和力，現場掌聲不斷，不少人高喊「副總統好、總統好」。

賴清德今下午前往新竹縣北埔老街，行程結束後來到新竹市文化局演藝廳，參加「2023新竹地區發揚傳統文化推廣百孝經營中華孝親日及環保公益宣導活動」，雖全程未受訪，但現場民眾爭先恐後想與賴清德握手並熱情喊「副總統好、總統好」，賴清德也一一回應招手或握手，展現親和力。

9日這場活動由新竹市一貫道協會主辦，新竹市一貫道協會為了推廣孝道，連續8年結合新竹市環保局舉辦環保公益活動，希望透過環保祭祀、地方特色，讓孝順父母的美德在社會扎根。

賴清德在多名民進黨新竹市議員陪同下步入活動會場，新竹縣竹北市長鄭朝方也一路陪同，新竹市長高虹安則因公務無法到場，由副市長蔡麗清代表市府上台致詞，蔡麗清歡迎並感謝賴清德的到來，也提到自己的小孩聽了賴副總統在路上協助救人的故事，也說要以賴為楷模。

賴清德在致詞時指出，感謝一貫道在全國每一處推廣倫理道德，重視孝道，也推廣公益照顧弱勢與環境保護，對台灣社會安定、穩定有非常大的貢獻。他說，忠孝節義、孝慈友悌是台灣社會需要的，人與人之間距離拉大、感情疏離，為常為了名利放棄價值原則或道德。

賴清德指出，一貫道在各城市、各道場在推廣倫理道德，對社會人心的教導和社會的安定，有非常重要的貢獻。賴也回憶，過去他在擔任台南市長期間，台南地區遇颱風等災情，一貫道無私幫助災民重建，全天候提供食物、毯子等需要，從未離開，這些他都銘記在心。

最後，賴清德也提到，目前政府積極推動2050年達到淨零轉型目標，先前也公布淨零轉型的路徑，預計在2030年前，政府要投入9000億元，達到能源轉型更安全、企業轉型更有競爭力、生活轉型更有序，以及社會轉型更具韌性等4大目標，正如一貫道以身體力行推廣吃素可減少碳排，在生活上響應淨零轉型和永續發展。

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