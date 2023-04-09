El as de Cuba 🇨🇺 en el V World Baseball Classic ya entrena en la República Dominicana.



Yariel Rodríguez intentará llegar a Grandes Ligas en el futuro cercano. pic.twitter.com/A3vgfpNoEu — Francys Romero (@francysromeroFR) April 8, 2023

效力於日本職棒中日龍的古巴投手Y.羅德里奎茲（Yariel Rodríguez），原本將在上個月29日返回母隊，不料卻未搭上原訂飛往日本的班機，根據大聯盟古巴記者羅梅羅（Francys Romero）今（9）日在推特貼出影片，Y.羅德里奎茲目前人在多明尼加一間健身房進行訓練。

羅梅羅上月在報導中指出，Y.羅德里奎茲預計將與大聯盟球隊簽約，根據美國球探的說法，Y.羅德里奎茲有望簽下5年5000萬美元的合約。Y.羅德里奎茲上賽季擔任中日龍牛棚要角，出賽56場取得6勝2負，防禦率只有1.15，該季以39次中繼成功獲得中央聯盟中繼王。

2021年也曾有軟銀古巴洋將柯拉斯（Oscar Colas）打完美洲盃資格賽後叛逃到美國，最終成功與白襪簽下合約，中日龍球團代表加藤先生表示，「過去我聽過許多例子，如果Y.羅德里奎茲要叛逃，我相信他在美國的經紀人一定會連絡我，大聯盟與日職近年互動頻繁，他目前還是中日龍支配下的選手。」

中日龍原計畫在4日與養樂多燕子的系列賽中，拉上Y.羅德里奎茲和一軍合流，目前僅拿下2勝5負排在央聯墊底的中日龍，投手戰力不是大問題，團隊防禦率2.55為聯盟第3，只是在打擊方面就顯得乏善可陳，團隊至今僅擊出1發全壘打，12得分也是央聯最少。