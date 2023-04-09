家人如果關係好，難免會有些親密的行為。一位女子表示，近日讀高中的弟弟和初戀女友吵架，一問之下才知道，女友覺得姐弟倆太親密，原因竟是弟弟幫她剝蝦、弟弟送花給她當生日禮物、弟弟穿她衣服、弟弟開車時她坐副駕，讓她相當無奈。許多網友看了之後則紛紛指出，女子和弟弟的相處相當普通，是弟弟女友有問題，直呼「果然是高中生」。

原PO在Dcard發文分享，弟弟女友不爽她的4點，一是某次一起吃飯時，弟弟直接幫她把蝦子剝好，女友卻以為弟弟剝蝦是要給自己吃，但其實弟弟本來就會主動幫家人剝蝦；二是原PO生日時弟弟買送花，原來當時女友看到弟弟的購買紀錄、以為自己會收禮，最後發現收禮人是原PO相當生氣，不過原PO說明，親朋好友都知道她喜歡花朵，甚至有一間房間專門擺放大家送的花、禮物，弟弟也特別跟女友解釋，「聽說看完之後更生氣了」。

原PO提到，三是自己有幾件專櫃衣服，因為變胖很少穿都送給弟弟，沒想到弟弟女友看到以前全家出遊照片，發現他們穿一樣的衣服後覺得很噁心；第四點是弟弟開車時原PO坐副駕，某次弟弟開她的賓士載她去買東西，途中順便接女友，女友卻吵著要坐副駕不願坐後座，弟弟不斷協調後原PO被迫從副駕換到後座，讓她相當傻眼。

原PO透露，女友現在要弟弟不能跟她太多接觸，不過她一個月給弟弟1萬5、媽媽一個月給弟弟5千當零用錢，弟弟自己打工月賺1萬多，「可以說他們小情侶出門有一半都是花我的錢」；弟弟女友甚至不滿家裡的生意都由原PO接手，希望弟弟畢業後能接手經營，自己也可以去上班，讓她無言感嘆，「他女友已經開始插手家裡生意了，真的是很賢慧呢」。

對此，許多網友紛紛回應，「你和你弟的這幾項互動都很正常，是他女友怪。勸你弟快逃，他女友感覺控制欲很強，而且很物質」、「超級普通欸，她是不是知道你們同居10幾年而且還有血緣關係也會爆氣啊」、「一、果然是高中生；二、零用錢別發了；三、請你弟弟分手」。