泰國南瑤媽祖宮回南瑤宮謁祖進香，並在彰化市遶境祈福。（彰化市公所提供）

有「彰化媽」之稱彰化市南瑤宮媽祖，因分靈廟宇遍及全台，素有「彰化媽蔭外方」的說法，而南瑤宮媽祖也分靈至泰國、馬來西亞等國家，朝國際化發展。今天泰國南瑤媽祖宮回南瑤宮謁祖進香，並在彰化市遶境祈福，沿途吸引信眾擺設香案相迎，氣氛熱烈。

南瑤宮管理人彰化市長林世賢表示，泰國南瑤媽祖宮謁祖進香活動很有意義，可讓全球華人更了解南瑤宮的媽祖信仰，同時實現台、泰宗教文化交流的傳承和發展，更顯現南瑤宮在各地開枝散葉的文化價值。目前彰化南瑤宮媽祖分靈到海外有泰國、日本、新加坡、中國大陸、馬來西亞吉隆坡以及美國等地。

泰國南瑤媽祖宮回祖廟謁祖進香活動，今天下午3時20分起，自彰化市旭光西路展開，進香大總理余聲清、主任委員林朝坤、監事長陳文瑞以及日本關西媽祖會等近2百人，徒步沿著民生南路、中華路、開化寺、民族路、關帝廟、鎮安宮、開彰祖廟、民族路，直行仁愛路後再轉進南瑤宮。

台、泰兩國的南瑤宮媽祖情緣源自於10幾年前，當時一群在泰國經營事業有成的台商返台造訪彰化市南瑤宮時，與廟方談起在異鄉奮鬥的心路歷程，希望能夠分靈媽祖，在擲筊請示媽祖後獲得連3個聖筊應允後，先於2006年分靈媽祖神像至泰國，並於2017年正式建成泰國南瑤媽祖宮，今天圓滿完成謁祖進香。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！