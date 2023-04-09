世界羽聯BWF世界巡迴賽超級300系列奧爾良大師賽，台灣混雙組合葉宏蔚／李佳馨是唯一挺進決賽的寶島組合，兩人挑戰大會第7種子陳堂傑／杜頤溈，以19比21、17比21落敗，屈居亞軍，但仍創兩人目前在超級300系列最佳成績。
葉宏蔚／李佳馨去年10月超級100系列加拿大公開賽首度拿下合作以來第1座超級系列賽冠軍，本季首度挺進超級系列賽決賽，面對首次交手的馬來西亞組合陳堂傑／杜頤溈，兩局都曾領先過，可惜未能笑著到最後，第2局更曾9比2領先到7分，並在17比16時連掉5分飲恨。
世界羽聯BWF世界巡迴賽超級300系列奧爾良大師賽，台灣混雙組合葉宏蔚／李佳馨是唯一挺進決賽的寶島組合，兩人挑戰大會第7種子陳堂傑／杜頤溈，以19比21、17比21落敗，屈居亞軍，但仍創兩人目前在超級300系列最佳成績。
葉宏蔚／李佳馨去年10月超級100系列加拿大公開賽首度拿下合作以來第1座超級系列賽冠軍，本季首度挺進超級系列賽決賽，面對首次交手的馬來西亞組合陳堂傑／杜頤溈，兩局都曾領先過，可惜未能笑著到最後，第2局更曾9比2領先到7分，並在17比16時連掉5分飲恨。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。