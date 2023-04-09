世界羽聯BWF世界巡迴賽超級300系列奧爾良大師賽，台灣混雙組合葉宏蔚／李佳馨是唯一挺進決賽的寶島組合，兩人挑戰大會第7種子陳堂傑／杜頤溈，以19比21、17比21落敗，屈居亞軍，但仍創兩人目前在超級300系列最佳成績。

葉宏蔚／李佳馨去年10月超級100系列加拿大公開賽首度拿下合作以來第1座超級系列賽冠軍，本季首度挺進超級系列賽決賽，面對首次交手的馬來西亞組合陳堂傑／杜頤溈，兩局都曾領先過，可惜未能笑著到最後，第2局更曾9比2領先到7分，並在17比16時連掉5分飲恨。