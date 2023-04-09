雲林縣北港義民廟「民間忠烈祠許願池」極具特色，吸引民眾拍照打卡。。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮義民廟斥資百萬元打造「民間忠烈祠許願池」，吸引眾多民眾前來打卡拍照，成為北港新景點，今年獲副總統賴清德致贈墨寶「蹈義旌善」，廟方9日表示已將「蹈義旌善」雕刻於許願池上，將邀賴副總統參加農曆5月義民文化祭，共同宣揚義民保衛鄉土的精神，永續傳承義民文化。

2020年時任內政部長的徐國勇到北港義民廟參訪，認為義民廟有如民間版忠烈祠，書寫「台灣民間忠烈祠」相送，廟方因此募款百萬元籌設「民間忠烈祠許願池」，將許願池設計圖交由大陸石雕工匠以花崗石、青斗石打造，2021年啟用，今年3月前內政部長余政憲代表副總統賴清德致贈墨寶「蹈義旌善」。

義民廟主委蔡信捧表示，北港義民廟已登入為縣定古蹟，近年來整理相關文物與文獻，準備向文化部申請無形文化資產審核，藉此永續傳承義民文化。賴副總統致贈墨寶「蹈義旌善」，意指遵循仁義之道，表彰美善，簡單明瞭地訴說義民精神，因此特別刻於許願池與大家分享。

蔡信捧說，廟方每年舉辦義民文化祭，並參與北港燈會活動，已成為燈會主要燈區之一，義犬將軍保佑幼兒與寵物貓狗靈驗，加上「民間忠烈祠許願池」的啟用，前來參拜打卡的民眾愈來愈多，今年農曆5月將擴大舉辦文化祭，邀請賴副總統出席，共同宣揚義民文化。

廟方提到，未來義民廟計畫擴大周邊文物保存，包括附近3口具有歷史意義的百年老井、廟前早年作為公平量秤貨物重量的「公量仔」廣場、清朝進士5品官黃世淵宅第等，讓這些被埋沒許久的歷史文物重現眾人眼前。

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