斯洛伐克已向烏克蘭支援4架MiG-29戰機，可補充烏克蘭所剩不多的空軍力量。不過它們可能失去戰鬥能力，斯洛伐克國防部長說，俄羅斯的機械技師以檢查為名對戰機動了手腳，造成部分設備失常。

防衛部落格( Defense Blog)報導，斯洛伐克國防部長納伊(Jaroslav Naď)說：「這批戰機可以飛行，但不等於它們也有戰鬥能力。烏克蘭人在戰機出發前一周，先來到我們這裡，帶了備件並檢查了飛機，發現有些問題。」

納伊說，這些故障可能是俄羅斯技術人員故意造成的，由於MiG-29戰機是由俄羅斯生產，後勤仍需要俄國技術人員幫助，而他們在去年來到斯洛伐克，以檢查的名義接觸這些飛機。

「根據基地方面的說法，不是每一架戰機都出現問題，而是只發生在俄羅斯技術人員所接觸過的戰機身上，這就很值得懷疑他們做了什麼。目前警察也在調查他們。」

斯洛伐克空軍參謀長，過去曾是MiG-29資深飛行員的索博達中將(Ľubomír Svoboda) 也表示，就他的瞭解，俄羅斯人會故意這麼做。

他說：「我們從俄方那裡接手了一具本來可以持續工作350小時的發動機。結果它運轉了70個小時就必須大修了。這意味什麼？也許他們做工很差，但也有更惡意的可能。」