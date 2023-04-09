台東縣政府在森林公園舉辦「我們FUN假趣」，親子開心放電。（莊哲權攝）

台東縣政府在森林公園舉辦「我們FUN假趣」，親子開心放電。（莊哲權攝）

台東縣政府在森林公園舉辦「我們FUN假趣」，親子開心放電。（莊哲權攝）

台東縣政府規畫兒童節一系列fun電活動，今在台東森林公園舉辦「我們FUN假趣」，現場吸引超過2000人參與，大小朋友一起在藍天下奔跑放電，場面相當「嗨」。縣長饒慶鈴表示，縣府致力提升全縣托育能量，減輕家長照顧負擔，也積極辦理多元活動，增加親子共遊空間，營造友善生養環境。

今的「我們FUN假趣」活動，有小朋友最喜歡的跑跳天堂，氣墊樂園、製造親子回憶的大頭貼機、培養益智的闖關攤位活動、親子DIY體驗、凝聚家庭的親子小鐵人趣味競賽、展現創意美學的野餐佈置比賽。

舞台上有夢幻泡泡人的互動泡泡、神奇魔逗先生的奇幻時刻、小丑爸爸歡樂秀的氣球美學，最後壓軸讓全場小孩子瘋狂的東森YOYO家族，滿足大小朋友的童話夢想。

縣長饒慶鈴表示，台東12歲以下兒童和嬰幼兒約有2萬3000名，現代父母因為工作繁忙，陪伴孩子機會減少，為了促進家庭親子交流機會，縣府舉辦專屬於家庭親子活動。

她說，近年縣府積極建置完善生養育規畫，推動首創全國「類公共化」托育補助政策，辦理托育人員在職訓練，推動公托師生比降至1：4等，致力佈建托育相關資源。

另在關山、成功、台東市、大武、蘭嶼、綠島佈建6處社區早期療育據點或兒童發展中心，讓早療孩童有穩定療育處所，成為家長在育兒上最有力支持。去年台東新生兒比前1年增加89人，是全國唯一上揚縣市，顯見縣府致力推動友善生育、托育到教育實有成效。