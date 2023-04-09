國民黨立委江啟臣的啟思民本基金會日前針對國政滿意度進行民調，民調顯示民眾對國政滿意度普遍偏低，民生經濟不滿意度將近7成，通膨問題甚至超過9成民眾有感。前立委沈富雄認為，民調顯示民怨很深，可以鐵口直斷政黨會輪替，國民黨如果處理好，年輕選票就回來。

該民調結果顯示，有70.7％的民眾認 為「缺蛋」問題嚴重，37.6％民眾認為缺蛋問題是因為政府處理失當，認為只是天災的比例為20.9％，但不論缺蛋成因是天災禍人禍，不滿政府處理的比例達69.4％。

讓民眾最有感的則是通膨問題，超過93.6％民眾對通膨有感，其中回答「感受強烈」者，高達70.3％，交叉分析顯示，連民進黨支持者都有高達89.2％對通膨問題有感。

根據《中評網》30日報導，前立委沈富雄認為，民調顯示民怨很深，可以鐵口直斷政黨會輪替，但是國民黨也不見得能上台，因為現在最嚴重的是停滯性通膨，老百姓不相信國民黨執政可以處理這個問題，國民黨如果處理好，年輕選票就回來。