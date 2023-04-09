200多歲榕樹爺爺「抗癌成功」，成為「飄浮在空中的樹」。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

抗癌成功的老榕樹成為地方另類打卡景點。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣卓蘭鎮內灣里與上新里山尾伯公廟旁，有棵2百多歲的老榕樹陪伴當地里民2個世紀，但5年前罹患樹癌「褐根病」，里民積極陳情縣府協助展開搶救大作戰，經過多年努力老榕樹「抗癌成功」，也因老榕樹切除染病部位，留下健康的上半部，因此有了「飄浮在空中的樹」美名，也成為卓蘭的另類打卡景點。

「老榕樹從我嫁來當卓蘭媳婦時，就一直佇立於此，現在我都有孫子了，還時常帶孫子一起來樹下乘涼…」1位當地耆老敘述著與老榕樹的趣事，「榕樹爺爺」也是在地居民共同的兒時回憶，更是地方信仰中心。

原本老榕樹有兩棵，1棵就是山尾伯公廟旁的「榕樹爺爺」，另1棵位於對面車道旁，因兩棵老榕樹枝枒相互交錯，有如鶼鰈情深的夫妻，當地稱其夫妻樹。幾年前臨車道旁的老榕樹罹患褐根病，當時考量用路人安全已將其移除。

事隔多年後，榕樹爺爺2019年同樣面臨褐根病，讓當地里民不忍再失去1棵老樹，積極求助林務局、苗栗縣府、林試所等單位救助。縣府2020年展開搶救，利用樹木外科手術，切除染病部位，再清除病土、病根株，避免病原菌擴散，並薰蒸消毒土壤，最後架設樹體支撐架、施作榕樹導根，讓老榕樹重生。

老榕葉歷經大手術後，縣府農業處利用無人多旋翼空拍機，進行病害檢查與枝葉量監測，透過逐月的監測，這陣子春天來臨，可以發現老榕樹長出青嫩綠芽，還有茂盛的樹葉，已漸漸恢復活力，也讓里民們都鬆了一口氣。

農業處長陳樹義表示，老榕樹連結好幾代居民的共同記憶，在各方資源挹注下，重新獲得生機，縣府未來將繼續辦理老榕樹的維護工作，並導入創新技術，持續監測其生長情形，讓「飄浮在空中的樹」繼續開枝散葉。