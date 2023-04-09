2020年取得全國身心障礙者技能競賽繪畫職類聽障國手的高雄市楠梓特殊教育學校老師劉勁麟，上個月24日遠赴法國梅斯（Metz）參加第10屆國際展能節職業技能競賽，以全新具高度挑戰性的繪畫職類「繪畫與廢棄物再利用」，不負眾望為台灣拿下銅牌，4月17日將到總統府接受總統頒獎表揚。

劉勁麟說，代表台灣遠赴法國參賽，這一段參賽的歷程，猶如這次獲獎的作品「瓶之日記」，他想要表達一位藝術家不斷向內探索、發掘自我創作過程。

他表示，創作靈感來自中學時期，因為聽障過得不快樂，他將自己和外界隔絕，聾人就好像被封閉在瓶中的人，看得到、聽不到，所以是他這次以「瓶之日記」創作主題的原因，用瓶子來比喻這個無聲的世界，傳達成長的苦澀與感傷。

此次他參加的繪畫職類－繪畫與廢棄物再利用組，是全新的比賽項目，過去資料有限、出題方向不確定，因此非常不容易準備，需要有深厚的美術功力與各種跨領域的技能，對平時慣於油畫的劉勁麟來說，更是全新的嘗試。

劉勁麟已是獲獎無數、辦過多次畫展的高雄聽障畫家，2018年首次參加技能競賽，獲得第15屆全國身心障礙者技能競賽－繪畫職類金牌，於2020年取得國手資格，因疫情、烏俄戰爭的影響被迫延後舉行，在今年3月24、25日年遠赴法國的梅斯（Metz）參加第10屆國際展能節職業技能競賽。

劉勁麟幼年發燒後被診斷聽覺障礙，分別就讀國立高雄師大附、國立藝術專科學校，投入嚮往的藝術領域，自國立藝專畢業後，因對藝術繪畫的熱愛，再續考進國立台灣藝術大學（國立藝專的前身），大二時考進競爭激烈中等教育學分班，朝著當美術老師的夢想前進。

劉勁麟經過漫長的代理教師生涯，再擔任高雄市立楠梓特殊學校－高中職聽障巡迴輔導正式教師，將自己才華和經驗，傳達給聽障的孩子，指引他們走出自己的路，之後考上全國教師甄試成為正式教師。

劉勁麟說，能在競賽限時內完成作品是最大的挑戰，竭盡全力完成不留遺憾，銅牌是給予家人、親朋好友、老師共同分享的榮耀。