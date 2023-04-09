有些女性外表看似溫柔，但卻很懂得如何馭夫，讓男人難逃她們手掌。《搜狐網》近日分享4個知道如何抓住男人心的星座女，例如金牛女就算能力很強，在伴侶面前還是會裝作小女人，而天蠍女則是靠神秘感，激起男性的好奇心。

1、金牛座

金牛女個性憨厚老實，給人溫柔的印象，不過卻超會馭夫術，每當發現愛人生氣時，她們就會開始撒嬌，而且很懂得看場合，甚至會隱藏自己的實力，給予另一半表現的機會，相處時也會給對方適當的空間，不會讓伴侶感覺有壓力，慢慢地愛人就離不開她們了。

2、天秤座

天秤女普遍顏值高，而且氣質好、個性溫婉，多數男人都會拜倒在她們的石榴裙下，天秤女不只靠外表，她們與心儀對象相處時，完全沒有公主病，總是表現出溫順的模樣，激起男性的保護慾，天秤女看似唯唯諾諾，但個性收放自如，知道態度何時該強硬何時該放軟。

3、天蠍座

天蠍女表面似乎冷酷，但內心卻很火熱，而且她們觀察力極強，知道男人有哪些弱點，如果愛人做錯事還繼續裝傻，她們就會態度強硬，以女王的姿態讓對方屈服，不過平時相處時，天蠍女在愛人面前很溫柔，給人一種神祕的感覺，勾起男人的好奇心。

4、水瓶座

水瓶女外表溫文儒雅，但內心其實很狡猾，在愛情裡沒有安全感，她們會想辦法抓住對方，技巧非常高，不會輕易讓對方發現，與愛人相處時，一旦發現男友有不忠行為，她們不會馬上戳破，甚至跟對方一起裝傻，在合適時機表現出「我已經知道了」，讓戀人不寒而慄，趕緊道歉收起玩心。