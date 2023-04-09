大陸抖音正妹痞幼，因為有多年玩車經驗且身材火辣，獲得「重機女神」的別稱。今(9)日，她在社群上更新一則短片，寫下：「一個人了。」官宣與50歲跳傘網紅「囂張」陸文臣的戀情已分手作結。

在抖音上擁有逾2860萬名粉絲追蹤的網紅痞幼，去年12月認愛50歲的跳傘網紅陸文臣，在微博上掀起話題，不僅傳出「肚皮有喜」，更因疑似戀情出問題，而使帳號停止更新，引發粉絲擔憂。對此，她親曬影片回應稱：「自己的疾病復發了。」打算休息一下，去旅行享受生活，澄清分手傳聞。

豈料，時隔一個多月，痞幼今日在抖音上再度更新一則影片，寫下：「一個人了。萬物皆有裂痕，那是陽光照進來的地方。」只見曬出的畫面中，一位戴著口罩的男子於爭執後將她推入泳池內，而她在水下閃過多則回憶片段，並在最後以笑容面對鏡頭，整個影片看似在反應自己經歷過諸多風波後復出的過程，在網上掀起討論。

事實上，痞幼去年認愛時，曾因兩人過大的年齡差而引發網友抨擊，對此她也在微博上曬出長文回應：「姐喜歡姐就處了，姐開心姐就發了。」言詞相當率真。然而兩人的感情仍以分手作結，讓網友不禁紛紛留言：「分手是個很正常的事，不需要太過關注年齡差吧」、「祝妳終將破繭成蝶，做那個最好的自己，不用在意輿論的攻擊」、「希望妳永遠自信快樂，遇到對的人。」