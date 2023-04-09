歐美建設推出罕見新成屋「森青道」，坐擁綠園道景觀第一排，鎖定首購族、換屋族群，近期開賣45天，銷售已7成，每坪成交價更站上4字頭，寫下佳績。（柯宗緯攝）

歐美建設董事長卓永富透露，在公設、建材和設計都採取高規格，光是門廳公設就花費至少1000萬元。（柯宗緯攝）

歐美建設推出罕見新成屋「森青道」，坐擁綠園道景觀第一排。（柯宗緯攝）

歐美建設推出罕見新成屋「森青道」，坐擁綠園道景觀第一排，鎖定首購族、換屋族群，近期開賣45天，銷售已7成，每坪成交價更站上4字頭，寫下佳績。（柯宗緯攝）

高雄科工館周邊生活機能佳，加上交通便利，緊鄰台鐵科工館站及高雄輕軌C30站，成為房市關注焦點區域。歐美建設推出罕見新成屋「森青道」，坐擁綠園道景觀第一排，鎖定首購族、換屋族群，近期開賣45天，銷售已7成，每坪成交價更站上4字頭，寫下佳績。

歐美建設董事長卓永富表示，「森青道」基地面積709坪，規畫2房產品僅有15戶，主要以3、4房產品為主，中高樓層可飽覽科工館園區上萬坪綠景，總銷約25億元，每坪開價42到47萬元，鎖定首購族和換屋族群。

卓永富透露，在公設、建材和設計都採取高規格，光是門廳公設就砸了超過1000萬元，但售價走親民路線，以市場能夠接受的合理價銷售，開賣短短45天，已銷售7成，其中近5成成交價，每坪破40元萬，最高成交價來到45萬元。

廣誠國際董事長董上裕分析，歐美建設本身具有品牌力，「森青道」可俯瞰科工館綠景，又在台鐵科工館站旁，加上緊鄰大順路的輕軌科工館站，產品具有交通、景觀第一排優勢，加上價格相對區域行情實惠，因此才能獲得客戶青睞。

身為建築師出身的卓永富，向來對自己的建築作品要求極致，這次「森青道」一案外觀以時尚格柵表現簡淨之美，也以高雄厝景觀大陽台降板綠化，展現日本「隈研吾」流派風雅。此外，建材規畫除全棟配置淨軟水設備，也有雙流新風機、自動除菌防疫電梯，流露「以人為本」的貼心。