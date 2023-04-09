賴坤成投入台東立委初選，今天舉行服務處成立茶會。（莊哲權攝）

賴坤成投入台東立委初選，今天舉行服務處成立茶會。（莊哲權攝）

賴坤成設立「前進國會指揮所」，宣示終結20年政治壟斷。（莊哲權攝）

民進黨前立委賴坤成投入台東立委初選，今天下午舉行「190軍團前進國會指揮所」成立茶會，宣示要終結近20年僅1人在選的政治壟斷，強調只做1屆就可完成6大政見主軸，4年後提攜後進、順利交棒。

賴坤成今天下午舉辦「重返國會 台東躍飛」黨內初選服務處成立茶會，包括前台東縣長陳建年、縣議員林參天、池上鄉長林建宏、市民代表蔡政家、王泰捷，及民歌教父胡德夫等等近300名支持者到場力挺，懇請大家在黨內初選民調，「唯一支持賴坤成」。

賴坤成表示，這是他28歲從政以來最後1場選戰，有信心贏得這場實力不對襯的全民調競賽，爭得民進黨提名參選立法委員，4年的時間便能完成推動6大政見主軸，只做1屆就把機會讓給台東優質年輕人，「4年就夠了，不需要長久霸著位子」。

賴坤成說，為了這場選戰至少準備了1年，這次辦理服務處成立茶會，對內，是為這群始終不離不棄的支持者表示謝意和敬意，也懇請他們繼續陪伴走最後一哩路。

賴坤成也在臉書怒嗆對手，把選舉當作個人政治的「職業」，20年來縣長、立委霸著輪流選，壟斷所有參選機會，掌控黨部，集黨政資源於一身，整碗捧去。

還曾公開要求別人辭職參選、卻又自已屢屢帶職參選，「嚴以待人、寬以律己」的十足雙重標準，令人不屑，而且只想自已坐轎從不幫人抬轎，仗勢予取予求，佔盡便宜、吃定台東人。

而劉櫂豪則表示不予回應，給予祝福。