百威旅行社分享爆料者貼文，要求對方出面連絡公司處理，願意免費招待旅遊。（圖／翻攝臉書爆料公社）

出國旅遊最怕花錢受氣，近日有兩名網友在臉書「爆料公社」發文，因參加百威旅行社韓國滑雪團，認為飯店住宿及餐飲品質不佳，結果旅行社今（9）日決定正面對決，主動發文協尋兩人，並願意免費招待韓國團體旅遊，貼文也引起熱議。

百威旅行社官方帳號9日在臉書社團「爆料公社」發文，協尋「許欣穎」及「張文德」二人，因對方7日在社團發文指控，參加百威韓國滑雪團，抱怨前兩日入住的飯店環境骯髒、早餐太陽春，指責導遊行為變態。

百威旅行社表示，兩人發文指名韓國團不堪及污衊栽贓造謠員工之事，經一夜審視後，除將採取法律途徑外，決定免費送二位參加韓國團體旅遊，走出螢幕前，提供二位體驗我司服務及韓國導遊服務，並要求兩人提供發文的原始資料證明、個資給旅行社臉書小編。

貼文引起網友熱議，紛紛留言「我要看到血流成河」、「這是要騙人出來投案吧」、「一邊招待韓國，一邊招待法院，這操作夠厲害」、「我比較好奇是先招待再告，還是告完再招待」。

也有人支持旅行社提告，弄清楚事件原委，「商譽對一間公司真的很重要，支持你們把人找出來，澄清是你們替別旅行社的人背了黑鍋，還是完全子虛烏有的爆料」、「支持告到底以維持商譽，但這要是新形態的行銷手段就真的要抵制了」。