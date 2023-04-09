李銘順在片中與飾演兒子「小傑」唐浩哲的父子和解戲份，讓不少觀眾感動落淚。（大慕影藝、華映娛樂提供）

國片《做工的人 電影版》口碑好評發燒全台，金鐘視帝李銘順的師弟、以選秀節目《原子少年》嶄露頭角的男團「FEniX」成員陳峻廷，9日擔任「一日推廣大使」現身影院催票，與李銘順、薛仕凌、曾珮瑜及導演鄭芬芬一同會粉絲。陳峻廷透露，曾與師兄李銘順進組3個月，貼身學習如何成為一名專業演員，今為了感謝師兄當年的教導，特別到場相挺，也令李銘順感動不已。

陳峻廷看完《做工的人 電影版》非常感動，特別是李銘順在片中因工人身分擔心兒子被同學取笑，只能在捷運上遠遠看著兒子不敢相認，「我因為那一幕哭了！」至於最想要演的角色，陳峻廷靦腆地勾起薛仕凌的手，想要挑戰片中台客阿全的角色，師兄李銘順笑回：「是男人都想要演他的角色！」笑虧薛仕凌可以在片中與天心有「親密接觸」，讓陳峻廷連忙解釋：「大家都想要當正義的一方！」

上映10天以來，許多粉絲對於李銘順與片中兒子「小傑」唐浩哲的父子情深受感動，一場父子在房間打鬧、談心到最後和解擁抱的戲，令觀眾淚腺失守。談到如何與唐浩哲培養默契，李銘順笑說：「先不要說當爸爸啦，跟小孩子拍戲都是先從當朋友開始，跟他們玩啊、開玩笑啊，讓他不會覺得我們很難靠近！」

憶及拍攝哭戲當天，唐浩哲很擔心哭不出來，李銘順排戲時先用開玩笑的方式不斷引導，「他那天一直很緊張地背劇本，我就跟他說：『你先不要想，劇本先拿掉，現在想等一下你哭不出來，要放鬆去玩。』因為他的戲是從沒有哭到哭，一直去想一定很緊張。」好在慢慢引導後，這場父子爭執戲順利拍完，下戲後李銘順也不忘安慰唐浩哲，讚兒子做的很棒。

李銘順坦言，平時在家跟兒子Zed講話也希望是像朋友一樣，「不管在什麼情況下，父愛跟母愛都很重要，媽媽的愛是關懷照顧、細心，爸爸則像是給予安全感，我們在旁邊雖然沒做什麼，但是我們在旁邊都會讓他們比較大膽，有信心，感覺有個人在旁邊準備隨時保護他。」字裡行間透露對兒子滿滿的愛。