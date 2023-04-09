頂著2020年季中選秀中信兄弟第一指名披上黃衫，余謙加入職棒後終於在今天投出生涯代表作，面對味全龍繳出7局失1分好投，用勝投慶祝22歲生日，他也想將這一勝獻給剛過世的外公及家人，希望外公能安息、家人能夠走出悲傷。

余謙加入中職後受到傷勢困擾，多半時間都在二軍，去年球季結束後球團讓他赴澳職磨練，他也從中學到經驗，在開季先發投手戰力拉警報時挺身而出，投出職棒生涯代表作。

前次余謙在一軍先發是2021年5月14日，對手也正好是龍隊，但僅投1.1局、失4分退場，「那次先發真的是有夠慘，今天表現比之前好多了。」開局碰上1人出局、二三壘有人的危機，他告訴自己別想太多，照著捕手福來喜的配球就好，但他透露當時看到林智勝站在打擊區時感到背脊發涼，怕自己成為300轟里程碑的配角。

余謙坦言，過去的幾年沒有投出成績，自己又不知道如何調整，讓他「整個很不像人」，他解釋，當時的自己就像一個沒有目標的人，但今年去一趟澳洲後整個脫胎換骨，希望能夠保持住今天比賽的感覺。

「要感謝的人很多，王葛格（王建民）跟恰哥（彭政閔）都跟我說很多。」余謙透露，之前王建民認為他球種太單調，傳授他招牌沉球，但在牛棚時一直投不出來，直到去澳洲時突然「開竅」，「那時候一直投不出來真的對他很『拍謝』，但今天狀況還不錯，球速丟得比之前都還要快。」

用勝投慶生成為中職第15人，余謙也許下3個生日願望，「第一個是要繼續穩住，第二希望大家平安，第三則是要把心思放在對的地方。」他也提到，若之後有空回台東，會將這顆勝投球帶回去爸爸及外公墳前，「讓他們知道我還在努力。」