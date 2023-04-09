總統蔡英文7日才剛抵達國門，中共「東部戰區」宣布將進行為期3天的「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」。退役中將帥化民認為，蔡英文訪美，被非常低調接待，是美國政府刻意做的，所以這次中美雙方軍演，可能只是擺個架式。

帥化民8日在政論節目《新聞大白話》中認為，蔡英文訪美，被非常低調的接待，是美國政府刻意做的，不讓蔡英文發表公開說明、記者會，政府官員也不正面接待。

帥化民接著指出，蔡英文只能跟眾議院議員會晤，而且在圖書館裡開閉門會。所以這是給中國大陸釋出一個善意，就是不要因蔡英文的事情而擦槍走火。所以中國大陸此次也就不像上次裴洛西來台時所進行的軍演。中美雙方軍演，不過是擺個架式，交代過去。

帥化民指出，大陸這麼多新機、新艦，像下餃子一樣出來，但是飛行員以及海軍、空軍等其他單位協調，要花很長的時間。美國覺得大陸在東亞的布局，還沒完成；帥化民直指。因為中國大陸現在重點已不放在這裡，他們正在大外交，打得如火如荼。