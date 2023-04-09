值得注意的是，這座即將啟動建設的儲能超級工廠，將會是特斯拉全球範圍內的第二座儲能超級工廠。第一座，也是目前唯一一座投產的儲能超級工廠，位於美國加利福尼亞州斯托克頓市郊的拉斯洛普（Lathrop, CA）。

根據特斯拉官網，Megapack是一款大型電池，可存儲能源並供能，有助於穩定電網、預防斷電，對於可持續性能源基礎設施帶來完善效應。特斯拉宣稱每台Megapack機組可存儲超過3MWh的能源，滿足3,600戶家庭一小時的用電需求。

根據資料，Megapack採用的是寧德時代研發的鐵鋰電池。這已非特斯拉第一次採用寧德時代產品。2020年，寧德時代的磷酸鐵鋰電池被特斯拉 Model 3所採用；2021年，特斯拉繼續在Model Y上使用寧德時代電池。此前，寧德時代也已經與上海市政府簽訂合作協定，共同推進在上海臨港新片區打造智慧工廠。