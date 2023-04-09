新竹縣主辦全中運將在22日展開，開幕、閉幕典禮及表演節目，9日首度集合綵排，縣長楊文科到現場欣賞，盛讚表演融合新竹縣的族群和特色，非常令人感動。

全中運表演節目9日下午在新竹縣體育館首度總綵排，開幕表演由張逸軍導演設計，融合新竹縣的族群、歷史、特色，更讓演出團隊發揮所長。

執委會表示，開幕表演從2月18日開始排練，表演者從8歲到87歲都有，呈現新竹縣大霸尖山、東方美人茶及不同族群的競爭、融合等特色。

「簡直是一場世界級的表演，令人感動！」 楊文科感謝張逸軍煞費苦心安排，突顯新竹縣之美，勉勵表演者和所有工作人員以100％的努力和熱血，帶給全國觀眾最精彩難忘的全中運盛事。

除了開幕、閉幕表演，現場亦有綵排一段以112年全中運主題曲「發光」編排的舞蹈，楊文科在表演者鼓勵下，也一起下場感受大家的熱情。

執委會表示，全中運開、閉幕典禮委託仁山仁海和柚彩公司辦理，新竹地區表演團體有新瓦屋花鼓隊、泰雅之聲合唱團、艸雨田舞蹈劇場等，還有KGB街舞團、Uni優尼客當代馬戲團、EyeCatchingCircus 創造焦點，以及華姵、柯昭銘連袂演出。

新竹縣各級學校如新湖國小直排輪隊、竹北高中舞蹈社、湖口高中及竹東國中跆拳道、六家國小韻律體操、光明國小舞蹈團、錦屏國小合唱團、竹東及自強國中熱舞社等演出，金曲歌王謝宇威也為表演獻聲。

楊文科盛讚表演會十分精采，令人耳目一新，邀請民眾4月22日開幕典禮當天前往新竹縣體育館欣賞，下午4時即開放入場，無法前往者，也可透過臉書、民視直播觀看演出。