屏東台灣之友會喬遷，力挺立委鍾佳濱拚連任。(鍾佳濱提供)

民進黨立委初選，爭取連任的屏東第一選區立委鍾佳濱將對上屏東縣議員陳明達，雙方各自爭取選民支持。而強調台灣主體意識的屏東台灣之友會9日辦理喬遷儀式，將會址遷至鍾佳濱屏東服務處，在初選時刻以行動力挺，格外引人注目。

喬遷儀式包括前屏東縣長曹啟鴻、立委鍾佳濱、立委郭國文、屏東縣台灣之友會創會會長葉輝雄、現任理事長高田秝等人參加。

葉輝雄表示，鍾佳濱就讀台大時就領導學生爭取校園民主，對抗威權，從政後一路走來潔身自愛，理念與台灣之友會契合，因此他們放心的將屏東縣台灣之友會遷至其服務處， 希望未來共同為台灣打拚。

台灣之友會總會長黃崑虎則是致電表示，台灣是台灣人的土地，台灣之友會與鍾理念相同，長期為台灣的人權、自由、發展共同奮鬥；則曹啟鴻呼籲屏東鄉親，立委支持鍾佳濱，總統力挺賴清德，以造福台灣。

鍾佳濱在現場除了說明爭取政府補助就學貸款、為農業灌溉用水發聲等政策外，也強調台灣在美國、加拿大等外交上的突破，希望在支持者力挺下能順利連任，帶動總統勝選氣勢。