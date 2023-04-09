「辣妹熱舞」是不少宮廟舉辦敬神活動時會安排的環節。不過近日有網友行經彰化鹿港天后宮時，卻也直接身穿清涼套裝的辣妹團一陣勁歌熱舞，直呼「如果是媽祖愛看，好歹也換個男模⋯」貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文分享現場畫面，埔鹽施公館謁祖進香團今日行經鹿港天后宮時，現場邀請辣妹團進行熱舞活動，可以看到辣妹們身穿相當清涼的表演服裝，反光迷你短裙完全遮不住內褲，現場則是聚集相當多的人潮；原PO則對於辣妹熱舞團進行反思，「如果是媽祖愛看好歹也換個男模⋯重點是真的媽祖愛看嗎！我匪夷所思」。

一位網友經過鹿港天后宮時直擊辣妹熱舞團，感到相當疑惑。（翻攝自爆廢公社臉書）

對此，許多人紛紛回應，「你以為現在拜拜的東西都是神明愛的？都馬是自己愛吃的！」、「神明的神力來自於信徒的信仰，這些不過是為了凝聚信徒的方法」、「我勸你不要多管閒事」、「對欸，支持男模」、「有沒有可能是大總理愛看」、「有道理~應該先擲杯詢問媽祖的旨意，搞不好她想看歌舞劇或是魔術秀啊」。

另外也有網友異想天開猜測請辣妹熱舞的意義，「兵馬愛看」、「應該只是圖一個熱鬧吧…神明下面眾多三界部將，可能才是愛看這類表演的…」、「我記得這個是給鬼看的，因為廟前眾生聚集，為了讓道給神以及我們的魂魄，所以才辦慶典吸引鬼怪的注意力」。