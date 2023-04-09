前總統馬英九訪問中國大陸時，曾稱讚大陸高鐵寬敞舒適。前台中市交通局長王義川竟酸說，大陸高鐵沒有靠背。國民黨前台北市議員羅智強笑說，王義川說「高鐵沒有靠背」，以及馬英九的照片是騙你的，這最好笑。

羅智強今(9日)在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，馬英九去大陸，民進黨政府用各種方式，酸言酸語雞蛋裡挑骨頭，看到好多東西都快笑死了。

羅智強接著指出，先不講獨派教授嗆馬英九敢不敢講「中華民國」這件事，短視頻抖音TikTok上面最夯的是「高鐵沒有靠背」。說這話的還是林佳龍擔任台中市長時期的交通局長，他破題說「我是學交通的」，卻說出高鐵沒有靠背，和馬英九的照片是騙你的，這最好笑。

羅智強點出，民進黨為什麼丟臉到這個程度，馬英九到大陸去是「順天應人」，台灣民眾是高度肯定，比如他跑行程時，民眾都要他轉達馬英九一聲「太棒了」，還有很多人說「以前很討厭馬英九，但是這一次他做得好」。不管是馬英九的支持者開心，討厭馬英九的也開心，當然不是因為馬英九這個人，而是因為他做了這件事。