（圖／青年日報提供）

共軍宣布8日起至10日展開環台軍演，根據《軍聞社》今（9）日報導，防砲部隊官兵操作35快砲及天兵雷達，飛彈部隊面對敵情，運用愛國者飛彈優異反彈能力，強化防空及突發狀況應處。

共軍宣布8日起至10日展開環台軍演，國防部今表示，截至下午4時止，共軍編組軍機、艦，分自北、中、南逾越海峽中線，共蘇愷30、殲10、殲11、殲15、殲16、轟6、運油20、運8、運9及空警500等各型機70架次。

根據《軍聞社》報導，面對共軍蓄意製造臺海緊張，國軍秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以訓練為著眼應處敵情，時刻捍衛國家安全。

《軍聞社》披露，空軍防空部隊擔任防空警戒任務，官兵始終保持高度警覺、加強戒備，無負守護國家安全的責任。防砲部隊官兵操作35快砲及天兵雷達，用堅實的戰備整備，全天候守護空防安全；飛彈部隊面對敵情，運用愛國者飛彈優異反彈能力，強化防空及突發狀況應處。

《軍聞社》強調，同時間，各飛行部隊亦持續執行戰備巡弋。受命後飛行員立即著裝，與地勤人員進行飛行前檢查；隨後，戰機滑出機堡、起飛，依令執行空中戰備巡弋任務，展現捍衛領空的能力與決心。

（取自青年日報臉書）