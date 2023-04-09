台南市1名女大生在Dcard發文，指她的房東利用她不在家時，竟然翻動她房間的衣櫃、髒衣籃，還從衣櫥拿內褲「邊走邊聞」進廁所，並在房裡待了5分多鐘。「超可怕！」女大生事後從房內監視器的回放發現此事，當天即在家人的陪同下報警。永康警分局回應指出，此案依法受理後，目前雙方已經和解。

這名女大生8日在Dcard發文說：「在租約到期前2～3個月，房東會陸續帶同學進來看房，在看房的前一天房東有通知我，我也沒有想太多就同意了，但因為房東所提的時段本人並不在家，所以我在出門前打開了寵物攝像頭，回到家之後看監視器回放，卻發現房東在帶人看房前，進我房裡翻動我的衣櫃、髒衣籃等等還拿手機出來拍，我還發現他甚至從我衣櫥拿了內褲，邊走邊聞走進廁所，在我房裡共待了五分多鐘，超可怕，當天馬上跟家人去警局備案了。」

女大生還表示：「看到回放當下全身發抖，沒想到這種鳥事也找上我，還好我是因為養貓咪用了寵物攝影機，所以住在外面最好是裝個監視器保平安，希望能夠幫助到正在找房的學弟妹們趕快避雷。」

永康警分局表示，警方於3月31日下午5時48分接獲民眾報案，指其租屋處遭房東入內無故翻動私人物品，除派出所依規定受理，校方也進行校安通報。事後，報案的女大生告訴警方，房東對於翻動她的私人物品感到抱歉，雙方已經達成和解。