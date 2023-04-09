日本愛知縣名鐵名古屋本線本笠寺車站於8日晚間發生離奇2死事件，先是有一名男子被通報被列車撞擊，之後警方又在車站內的候車室中，發現一名胸口中刀的女子，而兩人雖然事後均有送醫治療，但最後還是不治身亡。

根據《NHK》報導指出，在8日晚間8點左右，一名車站的員工向警方報案，表示有一名男子被列車撞擊，等到警方抵達現場後，被列車撞擊的男子被攙扶到月台上，該名男子全身多處傷口，雖然事後有送醫治療，但是在到院途中，該名男子就被宣告不治身亡。

而之後警方在車站內進行搜尋時，也發性一名胸口中刀的女性，該名女性雖然有及時送到醫院進行搶救，但在搶救2.5小時後，最後也是被醫師宣告不治身亡。

事後有目擊者表示，曾在候車室見到這對男女，而警方也在現場發現另外1把刀械。但由於整起事件仍疑點重重，目前當地警方正在調查2人的死因是否有關聯。

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