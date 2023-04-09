靜宜大學大二林姓女大生失聯10天後，經警方調查證實，林女已去了緬甸找男友，但非遭到人蛇集團控制；不過，昨(8)日有網友在PTT上發文，文中指出林女已經離開緬甸，並且買了明(10)日回台灣機票，但「要不要回台看她自己」；對此，台中警方表示「無法證實該訊息真偽」。

民間救援團體成員，日前藉由PTT帳號發文，該內提到林姓女大生最新狀況，指出林女已經離開緬北園區，並起買了明天(10日)的機票，但「要不要回來看她自己」；且文中還提到「『愛到卡慘死』，刑事局、家屬、個有緣人能勸都勸過了，不當第二次，我認為不回來下場堪憂，盡力了，有緣人兩天沒睡」。

台中警方表示，只能確定林女沒有遭人蛇集團控制，至於網路傳回台消息，須透過刑事局和外交部證實為主，因林女已成年，只有等她回台後傳喚到案說明，才能了解整起事件的真相。

警方專案小組指出，手機內疑有博弈網站現金版的帳號及簽注紀錄，但外傳林是否欠下賭債，都必須調查，但手機內容沒有林女向人借錢或借虛擬貨幣的紀錄。另有網友在網路發文指稱，國際救援組織在緬甸KK園區找到林女本人，還說林因該名男性友人不肯離開才不願返台，針對這樣的說法，中警不願證實。

至於林女到緬甸尋找男性友人，警方目前未掌握該男子真實身分，外界臆測該男疑從事詐欺等不法工作，警方表示還在調查，目前僅研判林女到緬甸極有可能與這名男性友人有關，無法證實林到緬甸是被騙還是單純找朋友。