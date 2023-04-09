黃金價格在4月首周力追外銀預估的今年底目標價格。（資料來源／StockQ）

今年迄今股債市場搶先表現，4月來愈顯露橫盤疲態，油價近日大幅反彈反而超越，通膨隱憂再度放大，金融市場波動過程黃金價格義無反顧，一波比一波高，4月5日觸及2,021美元／盎司，快速接近外銀財富管理原先預估今年底前目標價的2,050美元／盎司，4月6日雖然收在2,008美元／盎司，外資交易商認為，美國聯準會Fed貨幣政策可能被迫轉向鴿派和降息預期，有助催生黃金中期上升行情，就黃金期貨價格觀之，可望下檔有撐。

法國巴黎銀行財富管理指出，黃金價格加快突破2,000美元盎司，主要是因為市場利率下降，以及各央行準備為面臨擠兌的銀行提供大規模流動性，導致市場不確定性擴大。在Fed的政策態度不明下，建議在黃金價格觸及2,000美元時，局部出售獲利，長期而言，仍看好黃金能就極端風險事件發揮避險功能。

UBS瑞銀財富管理投資總監辦公室向來認為，黃金是投資組合中的避險工具，近期的市場動盪也凸顯了黃金的避險作用，持繼續看好黃金，2,050美元／盎司是一個中長期目標價，建議在投資組合中持有黃金作為避險相對。

相對於把全球股票和美元下調為「不看好」，UBS瑞銀財富管理將黃金上調至「看好」。

前次（3/20）黃金價格觸及12個月高點的2,000美元／盎司心理關卡，已讓擔心全球金融危機重臨的投資人增加配置黃金ETF。瑞銀CIO認為，美國和瑞士政府針對問題銀行的處理作法，也會牽動金價的漲跌，「我們認為，市場要完全恢復信心還需時日」，金融條件收緊可能會導致美國經濟進一步放緩，各國央行也繼續分散投資至黃金，許多情勢都支持了財管顧問，建議投資組合中持有黃金作為避險。

富蘭克林證券投顧估計金價下檔有撐，欲進場的投資者，建議可用少量資金或定期定額介入黃金，惟搶短的投資人應以「打帶跑」戰術操作黃金，並隨時留意出場時機，可在獲利超過5～10％時伺機獲利了結以守住資金。