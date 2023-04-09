立法院交通委員會明將安排NCC等部會，針對新型態冒名釣魚詐騙議題進行專案報告。在此之前，不少朝野立委接獲一封來自「NCC內部吹哨者」檢舉信，指稱NCC主委陳耀祥即便遭北檢列為被告，仍計畫在今年4至5月間，偷偷讓《鏡電視》案在NCC闖關通過。國民黨立委洪孟楷表示，陳耀祥在鏡電視案中有非常大的瑕疵，已經不適合擔任NCC主委一職，立院會要求NCC一定得說明清楚，陳耀祥也不該再主導鏡電視案。

檢舉信中指出，依據NCC內部吹哨者檢舉，NCC主委陳耀祥正緊鑼密鼓地透過其核心幕僚，備妥相關資料，計畫在今年4至5月間，偷偷強行在NCC闖關，通過鏡電視案；而陳耀祥此舉，已經引發NCC其他委員高度不滿。

檢舉人強調，不論陳耀祥個人已身陷此官商勾結的弊案，成為遭到北檢列為被告進行偵辦，仍不知進退，在實質上關於鏡電視所引發的一連串醜聞弊案，迄今NCC沒有真正進行調查，更遑論查明相關疑義，在此情況下準備強行闖關，根本就是坐實了外界對於NCC包庇護航的質疑，更將進一步葬送NCC早已搖搖欲墜的公信力。

檢舉人質疑，陳耀祥此舉所為何來？到底是為了誰的利益？是否受到黨政高層指示關心？NCC必須向社會釋疑。

檢舉人說，陳耀祥2022年12月28日在交通委員會第14次全體委員會議時，面對立法委員的質詢，公開承諾「未查明鏡電視案前，不作決定」，且該次委員會也認定，多次有NCC內部人士洩密給鏡電視及裴偉，而NCC雖稱已送司法機關調查，然而NCC政風室將案件送往廉政署後，廉政署又將案件踢給調查局，調查局又踢回廉政署等「機關踢皮球」狀況，非常離譜。更有甚者，鏡電視大股東於事實上疑似已出售股份，卻仍交付無人頭代持等情事之聲明給NCC，已嚴重涉及使公務員登載不實罪。

檢舉人提及，該次委員會認定NCC應依法移送檢調調查之犯罪情事，遂提案要求NCC應將相關犯罪情事交由檢調偵辦，並於行政調查未明確前不作最後決定。

檢舉人認為，陳耀祥打算偷偷闖關之舉，已明顯違反了其在立法院的承諾及交通委員會的決議，形同欺騙蔑視國會。因此敬請立法院交通委員會之委員，為了守護新聞專業自主，善盡監督職責，要求NCC履行承諾，並就鏡電視弊案的諸多違法爭議，向交通委員會提出完整的專案調查報告。

洪孟楷受訪時說，去年交通委員會才臨時提案通過，要求NCC在行政調查告一段落前，就不再審理鏡電視申請案，但到目前為止都沒看到行政調查的結案報告。他證實，確實有收到這樣的檢舉信，若真的屬實，在NCC面對國會要求都還充耳不聞的狀況下，陳耀祥仍想強渡關山，就是藐視國會。

洪孟楷表示，陳耀祥正被司法調查中，尤其是在鏡電視申請案中爭議連連，可見陳耀祥在鏡電視申請案中有非常大的瑕疵，因此認為不該再由陳耀祥主導審查，否則大家真的會認為NCC是為特定人士服務，是不是上面有什麼不得不通過的壓力，才導致陳耀祥得這樣做。

洪孟楷說，立院會要求NCC一定要說明清楚，還有包括最基本的行政調查進度為何，要給立院專案報告，而既然有人指證歷歷，且表明陳耀祥不顧NCC委員反對，代表NCC其他6位委員也承受很大的壓力。若要維持公正客觀，就一定要秉公處理，所以陳耀祥已經不適任NCC主委一職，立院也會要求陳耀祥不該再主導鏡電視申請案。

國民黨立院黨團總召曾銘宗受訪時則表示，陳耀祥若強力護航民進黨政策讓鏡電視案闖關，刻意袒護民進黨黨意，忽視民意，必會引起公憤，立院必會檢討陳耀祥責任。他提及，美麗島電子報民意調查中，有72.3％民眾認為陳耀祥要下台，顯現陳已經失去公信力；而陳過去有多起重大惡劣事蹟，包括廢除中天職照，還有TVBS可能移頻、護航鏡電視給執照，顯示獨立機關沒有客觀地執行職權，成為國際笑話。

曾銘宗強調，陳耀祥做為政務官卻被列為被告，早就應該趕快下台接受偵辦，而陳耀祥過去裁罰中天後，中天提出行政訴訟，NCC已經八次被判敗訴，已經創下政府機關有史以來的紀錄，這是重大的政治奇蹟，基於上述幾點事件，陳耀祥應該趕快下台負責。

吹哨者檢舉信函。（讀者提供）